Kick-Off für Projekte der Wasserstoffmodellregion Wunsiedel: Experten beraten sich

Der Landkreis Wunsiedel ist auf dem Weg, Vorreiter beim Thema Wasserstoff zu werden und das als Modellregion. Dafür hat der Landkreis im vergangenen Jahr auch bereits Geld vom Bund bekommen. Im Moment steht die Errichtung eines Elektrolyseurs in der Stadt Wunsiedel an. In dieser Woche haben sich jetzt Experten getroffen, die die nächsten Schritte besprochen haben. Das Ziel weiß der Wunsiedler Landrat Peter Berek:

so Berek. Beim Thema Wasserstoff will der Landkreis vor allem auch die Bevölkerung mit einbeziehen.