KI und Drohne sollen Baumbestand in Bamberg schützen

Bamberg sucht nun per Stellenanzeige nach einem neuen Intendanten für das städtische ETA-Hoffmann-Theater. Bis zum 16. Juli (…)

Nach Museumsschließung in Coburg: Was wird aus 2000 Puppen?

132 Tage lang soll es in Freyung blühen, sprießen und duften: Die Landesgartenschau will für ihre Besucher unter dem (…)

Blumen und viel mehr: Landesgartenschau in Freyung eröffnet

Viele junge Gänse in Nürnberg: Lage aber entspannt

Zahlreiche junge Wildgänse kann man dieser Tage mitten in Nürnberg beobachten. Am Wöhrder See östlich der (…)