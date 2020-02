KfW-Mittel 2019: 43 Millionen Euro für Hochfranken

An Aschermittwoch schalten die meisten wieder einen Gang zurück. Die Feuerwehren im Landkreis Tirschenreuth mussten aber heute Morgen (…)

Wärmelampe entzündet Bett: Wohnung in Plößberg brennt aus

Das Corona-Virus breitet sich aus und auch in Oberfranken rüsten sich die Behörden. Die Rufbereitschaft der Gesundheitsämter in der (…)

In Plauen formiert sich Widerstand gegen den Einfluss rechter Kräfte. Die Evangelisch-Lutherische Markus-Paulus-Kirchgemeinde und die (…)

Gestern haben es die Narren in der Region nochmal ordentlich krachen lassen beim Faschingskehraus. Heute läuft wieder alles normal. (…)

Klimafasten: Stadt Hof bietet Fastenticket an

Am Aschermittwoch ist alles vorbei, heißt es in einem alten Faschingsschlager. Stimmt nicht ganz, denn heute startet in Hof das (…)