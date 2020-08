KFW-Kredite: 50 Millionen Euro bislang ins Vogtland geflossen

Viele Betriebe haben den Corona-Lockdown nur mit Kurzarbeit oder Förderkrediten überstanden. Allein im Vogtland hat die sogenannte Kreditanstalt für Wiederaufbau – oder kurz KFW, wie sie wohl eher bekannt ist – beinahe 50 Millionen Euro an Krediten gewährt. Das teilt die Vogtländische CDU-Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas mit. Die Summe teilt sich unter rund 75 Unternehmen auf. Es ist von enormer Bedeutung, dass unsere Betriebe zahlungsfähig bleiben und unsere Wirtschaft nicht dauerhaft beschädigt wird. Nur so gelingt uns der Weg aus der Krise – so Magwas.

