Keyless Go-System: Auto in Helmbrechts gestohlen

Schon wieder haben Autodiebe in der Region zugeschlagen und PKW mit Keyless Go-Systemen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte am Donnerstag in Helmbrechts zugeschlagen. Die Diebe müssen zwischen neun Uhr und 16:15 Uhr einen Audi gestohlen haben. Der Stand vor dem Haus im Kelterring. Die Diebe gehen meist so vor, dass sie mit einem Gerät das Signal des Schlüssels im Haus verstärken und dann einfach einsteigen und losfahren können. Die Polizei gibt jetzt Tipps, wie man sein Fahrzeug mit Keyless Go-Systemen vor Dieben schützen kann. Unter anderem können Besitzer beim Hersteller nachfragen, ob das Keyless Go-System temporär deaktiviert werden kann. Es gibt mittlerweile aber auch funkdichte Hüllen.