Kevin Kühnert in Tröstau: SPD-Kreisverband lädt zum politischen Ascherdonnerstag

Beim Politischen Aschermittwoch ist es Tradition, dass die Politiker in den vollbesetzen Hallen kräftig austeilen und damit für Stimmung bei ihren Parteikollegen sorgen. Die SPD im Fichtelgebirge zieht mit dem politischen Ascherdonnerstag erst am Abend nach. Dem Kreisverband ist es gelungen, SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert als Redner zu gewinnen. Er wird sich um 18.30 Uhr im Golfhotel in Tröstau im Landkreis Wunsiedel zu aktuellen politischen Themen äußern. Mit dabei sind auch Inge Aures, Landtagsabgeordnete für Kulmbach und Wunsiedel, sowie Landtagskandidat Holger Grießhammer, der in diesem Zuge auch seinen Wahlkampf für die Wahl im Oktober starten wird.