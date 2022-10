Kessler-Zwillinge versteigern Bühnenoutfits für Flutopfer

Die Kessler-Zwillinge versteigern Bühnenoutfits aus sieben Jahrzehnten. Am Mittwoch kommender Woche soll die Online-Auktion starten, wie das Gärtnerplatztheater am Donnerstag in München mitteilte. Der Erlös soll an die Betroffenen der Flutkatastrophe im Ahrtal gehen.

Mehr als 50 Bühnenoutfits aus fünf Jahrzehnten sollen über das Auktionshaus Neumeister versteigert werden, die ältesten stammen aus den 1950er Jahren. Sie bestehen laut Mitteilung meist aus Chiffon und Seide, sind reich bestickt mit Pailletten und Perlen und wurden in Italien und Frankreich aufwendig und von Hand gefertigt.

Die 85 Jahre alten Zwillinge Alice und Ellen Kessler feiern 70. Bühnenjubiläum und standen mit Legenden wie Frank Sinatra, Dean Martin oder Sammy Davis Jr. auf der Bühne. Die Online-Auktion soll bis zum 30. Oktober dauern.