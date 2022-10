Kessler-Zwillinge versteigern Bühnenoutfits für Ahrtal-Opfer

Die Kessler-Zwillinge haben sich zugunsten der Flutopfer im rheinisch-pfälzischen Ahrtal von ihren Kostümen getrennt – und dabei in Erinnerungen an ihre Zeit auf den großen Show-Bühnen geschwelgt. Alice und Ellen Kessler (86) präsentierten am Mittwoch in München fünf der rund 50 glamourösen, handgenähten Kleidungsstücke, die Interessenten nun bis zum 30. Oktober online ersteigern können.

Anlass seien die schockierenden Bildern der tödlichen Flutkatastrophe gewesen, erinnerte sich Ellen Kessler bei der Auftaktveranstaltung der Benefiz-Auktion. Dass so etwas in Deutschland passieren könne, sei ein Schock gewesen. Deshalb habe sie zu ihrer Schwester gesagt: «Wir treten nicht mehr auf, wir können die Kostüme nicht mehr nutzen, sie hängen bei uns unnötig herum – spenden wir sie doch.»

Die eineiigen Zwillinge waren als stets synchrone Tänzerinnen mit ellenlangen Beinen, als Sängerinnen und Schauspielerinnen international bekannt geworden. Sie hatten Engagements unter anderem im Pariser «Lido» oder in Las Vegas und teilten sich die Bühne mit Stars wie Frank Sinatra, Dean Martin, Harry Belafonte und Sammy Davis.

«Singen geht gerade noch, aber tanzen möchten wir nicht mehr», zollte Alice Kessler dem Alter nun Tribut. Und obwohl beide Damen noch immer gertenschlank sind und zumindest in einen Teil der Kostüme in der XS-Größe 34 noch hineinpassen, war auch das Alter mit ein Grund für die Trennung. «Sie sind zu ausgeschnitten, und das tragen wir nicht mehr. Man sollte seinem Alter gerecht werden», betonte Ellen Kessler.