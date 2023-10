Ein durch eine Kerze ausgelöster Hausbrand hat in Amberg einen Schaden von etwa 250.000 Euro verursacht. Auf die Kerze habe am Samstag niemand geachtet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Bewohner versuchten demnach vergebens, den Brand zu löschen. Durch das Feuer brannte den Angaben zufolge das Dachgeschoss sowie das erste Obergeschoss des Einfamilienhauses aus. Verletzt wurde laut Polizei niemand.