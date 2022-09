Kellerbrand: Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in Unterfranken hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen – er sitzt nun in (…)

Nach Brand in Einfamilienhaus: Tatverdächtiger in U-haft

Vier Verletzte bei Brand in Asylunterkunft in Würzburg

In einer Asylunterkunft in Würzburg in Unterfranken hat es am frühen Donnerstagmorgen gebrannt. Vier Menschen seien dabei (…)