Kellerbrand in Münchner Wohnhaus: Ein Schwerverletzter

München (dpa/lby) – Im Keller eines Münchner Wohnhauses haben am Freitagabend mehrere Abteile gebrannt. Ein Mann erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus. «Der dichte Rauch zog bis in Treppenhaus und war auch in der Karwendelstraße weit sichtbar», sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag.

Alle 39 Bewohner des Hauses flüchteten laut Angaben eigenständig vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie. Sie wurden vom Rettungsdienst betreut. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben.