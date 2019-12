Auch heuer muss in Hof und Umgebung an Weihnachten keiner alleine sein. Die Diakonie Hochfranken lädt heute um 14 Uhr wieder ins Gemeindehaus am Lorenzpark ein – zu ihrer traditionellen Weihnachtsfeier für Alleinstehende, Wohnungslose und einsame Menschen.

Besuchen kann die Feier jeder, der diesen Tag in der Gemeinschaft mit anderen Menschen verbringen will.