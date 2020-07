Keine Wartezeiten mehr: Vogtlandkreis startet Online-Terminvergabe

Der Gang zum Amt macht nicht jedem Spaß. Häufig muss man viel Zeit mitbringen, weil es oft lange dauert bis man dran kommt. Auch das Landratsamt in Plauen kennt das Problem und hat deshalb jetzt die Online-Terminvergabe freigeschaltet. Wer einen Termin für die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle braucht, kann sich im Internet bequem einen reservieren und bekommt auch gleich angezeigt, welche Unterlagen mitzubringen sind. Das hat auch jetzt in Corona-Zeiten Vorteile, sagt Constanze Spranger vom Straßenverkehrsamt:

Die Einwohner nehmen das neue Angebot bisher gut an. Es ist aber auch weiter möglich einen Termin telefonisch oder per E-Mail zu vereinbaren. Mehr Infos bekommt ihr auch hier:

Kfz-Zulassung

Telefon: 03741 300-2777 oder 300-0 oder per E-Mail an verkehrsamt@vogtlandkreis.de

Fahrerlaubnisrecht

Telefon 0371 300-2778 oder per E-Mail an fuehrerscheinstelle@vogtlandkreis.de

Die aktuellen Öffnungszeiten der Kfz-Zulassungsstelle: Montag – Samstag von 8:00 -12:00 Uhr, Dienstag von 13:00 – 17:00 Uhr und Donnerstag von 13:00 – 18:00. Samstags erfolgt die Bearbeitung ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung.