Keine Wartezeiten mehr bei Führerscheinstelle: Online-Terminvergabe im Landratsamt Wunsiedel

Der Landkreis Wunsiedel will lange Wartezeiten bei Behörden in Zukunft vermeiden. Deshalb steigt er nach und nach auf digitale Angebote um. Seit März können die Einwohner den Bauantrag schon online einreichen. Ab Juni können die Besucher nun auch online vorab einen Termin für die Führerscheinstelle vereinbaren. Ihr könnt euch also euren Wunschtermin aussuchen und diesen per Mail bestätigen lassen. Weiterhin könnt ihr euren Termin aber auch per Telefon vereinbaren. Das Landratsamt in Wunsiedel weist aber auch nochmal daraufhin, dass ihr für den Führerscheinumtausch zwingend einen Termin braucht.