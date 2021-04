In den vergangenen Wochen sind mehrere Fälle der Vogelgrippe aufgetreten – auch bei uns in der Region. Mittlerweile hat sich die Situation wieder beruhigt, sodass die Maßnahmen heute in Bayern enden. Hühner, Gänse oder Enten müssen dann nicht mehr im Stall bleiben. Auch die Stadt Hof hebt die Allgemeinverfügung wieder auf, nachdem sich ein Verdachtsfall vor Kurzem nicht bestätigt hat. Damit dürfen ab morgen auch Hunde und Katzen wieder in der Stadt frei herumlaufen.