„Keine Überraschung“: Wärschtlakessel ist bestes Souvenir in Hof

Die Hofer Innenstadt hat sich in den vergangenen zwei Jahren gemacht. Das hat erst eine Studie bestätigt. Das liegt laut Oberbürgermeisterin Eva Döhla mitunter daran, dass in Hof neue attraktive Läden aufgemacht haben. Wie zum Beispiel SOUVENIR Hof in der Ludwigstraße – ein Concept Store, in dem es hochwertige Produkte aus dem Hofer Land gibt.

Bei einem Wettbewerb hat eine Jury nun die besten drei Souvenirs des Shops gekürt: Bestes Souvenir ist ein handgenähter Schlüsselanhänger in Form eines Wärschtlakessels. Also der Messingkessel, in dem die bekannten Hofer Wärschtlamänner ihre Würstchen brühen. Mimi Saalfrank aus Schwarzenbach an der Saale hat den Anhänger gefertigt und die Jury mit dem Hof-Bezug überzeugt. Außerdem rege der Wärschtlakessel aus Filz zum Schmunzeln an. Die Schöpferin des Labels „mimimade“ kann sich nun über 1000 Preisgeld freuen. Weitere Preise gabs für eine StadtSchokolade und einen HofAllover-Schal.