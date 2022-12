Keine Sirenen in Hof: Warntag nur über Warnapps und Benachrichtigungen

Im Vogtlandkreis wirds am Donnerstag (8.12.) laut. Um 11 Uhr gehen zum bundesweiten Warntag die Sirenen im Landkreis los. 284 Sirenen gibt es dort insgesamt. In der Stadt Hof bleibts dagegen still. In der Stadt gibt es keine Sirenen für den Bevölkerungsschutz, so Sascha Plochberger, Katastrophenschutzbeauftragter der Stadt Hof. Das könnte sich in Zukunft aber auch wieder ändern.

Der Warntag in Hof läuft damit vor allem digital. Beim Warntag bekommen die Bürger Meldungen über Warnapps wie NINA oder Katwarn. Außerdem gibt es in diesem Jahr auch das Cell-Broadcast-System. Darüber bekommen alle Handybesitzer auch ohne Warnapps die Info als SMS. Laut Sascha Plochberger will die Stadt Hof auch vor dem Warntag nochmal die Bevölkerung informieren, damit es beim Alarm nicht zu Missverständnissen kommt.

Foto: Sirenen zur Warnung der Bevölkerung im Vogtland