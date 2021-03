Keine Rücksicht: Hofer Polizei sucht Zeugen zu Vorfall am Freitag

Wenn eine Mutter mit ihrem Kind die Straße überquert, nimmt man als Autofahrer Rücksicht. So die Theorie. Ein Autofahrer hat das an der Hofer Ernst-Reuter-Straße auch gemacht und die Frau mit ihrem Kind am Freitag passieren lassen. Seinem Hintermann gings aber nicht schnell genug. Er soll laut Polizei ständig gehupt und seinen Vordermann lautstark beschimpft haben.

Die Hofer Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall, außerdem die besagte Fußgängerin. Passiert ist das Ganze am Freitag gegen 15 Uhr, an der Kreuzung Ernst-Reuter-/Ossecker Straße. Beteiligt waren ein Skodafahrer und der Fahrer eines Ford-Transit.