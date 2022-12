Keine Punkte zum 3. Advent: Selber Wölfe unterliegen Tabellenführer Kassel Huskies

Familientag in der Netzsch-Arena, Nick Miglio verlängert seinen Vertrag um zwei Jahre und Michael Bitzer ist Spieler des Monats November in der DEL2. Die Selber Wölfe hatten eigentlich viel Grund zu Freude am Sonntagnachmittag, wäre da nicht noch das Geschehen auf dem Eis gewesen. Nach dem Overtime-Sieg in Freiburg haben die Selber Wölfe am Sonntag zuhause mit 2:4 gegen die Kassel Huskies verloren. Der Tabellenführer hat vor allem im ersten Drittel die Fehler der Wölfe-Defensive gnadenlos ausgenutzt. Ab dem zweiten Drittel haben die Wölfe sich aber ran gekämpft. Diese Einstellung hat Trainer Sergej Waßmiller im Nachgang gelobt, auch wenn die „Schlittenhunde“ verdient gewonnen haben.

Am Freitag gibt’s das Wiedersehen. Dann fahren die Selber Wölfe nach Kassel. Am Sonntag sind dann die Eispiraten Crimmitschau in Selb zu Gast.