Keine neuen Schulden aber Investitionsstau durch Auflagen: Haushalt in Schauenstein verabschiedet

Keine neuen Schulden aber dafür einen Investitionsstau. Das ist die Lage in der Stadt Schauenstein, teilt Bürgermeister Florian Schaller auf Euroherz-Nachfrage mit. Die Stadt im Landkreis Hof hat in der jüngsten Stadtratssitzung den Haushalt für dieses Jahr einstimmig beschlossen. Er beträgt insgesamt knapp 10 Millionen Euro (9,76 Mio).

Die Stadt sei auch in Zukunft auf Stabilisierungshilfen angewiesen. Die Auflagen sorgen aber dafür, dass Investitionen aufgeschoben werden müssen. Dabei seien aber vor allem in den Bereichen Straßen, Brücken, Wasser und Abwasser erhebliche Investitionen nötig, so der Schauensteiner Bürgermeister. Immerhin: Die Stadt muss keine neuen Schulden aufnehmen. Das größte Projekt bleibt laut Bürgermeister Florian Schaller in diesem Jahr die Generalsanierung der Grundschule. Hier brauche es noch Genehmigungen für die Turnhalle und Sanitärräume. Weitere geplante Projekte in Schauenstein: Die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses, Arbeiten an Wasserrohren und Kanälen und eine neue Halle für den Bauhof.