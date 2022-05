Keine neue Schulden: Weißenstadt verabschiedet Haushalt

Genügend Städte und Gemeinden in der Region müssen jedes Jahr neue Schulden aufnehmen. Die Stadt Weißenstadt zählt in diesem Jahr nicht dazu. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Im Verwaltungshaushalt sind rund 6,2 Millionen Euro vorgesehen, für den Vermögenshaushalt sind gut 1,8 Millionen Euro eingeplant. Größtes Projekt mit einer halben Million Euro ist die Dorferneuerung in Birk. Auch die Sanierung der Langen Straße und des Schwimmbeckens des Stadtbades packt Weißenstadt heuer an. Die Energetische Sanierung des Sanitärgebäudes am See läuft bereits und ist ebenfalls im Haushalt eingeplant. Bürgermeister Frank Dreyer gibt aber zu Bedenken, dass sich die Pläne schnell wieder ändern könnten, wenn die Firmen in der Region durch die Folgen des Kriegs in der Ukraine Probleme bekämen und dadurch die Gewerbesteuereinnahmen ausfallen.