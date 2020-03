Keine nahtlose Ablösung der Tornado-Aufklärungsflüge

Berlin (dpa) – Der Militärische Abschirmdienst (MAD) hat im vergangenen Jahr 14 Extremisten in der Bundeswehr enttarnt, darunter (…)

MAD enttarnt mehr Extremisten in der Bundeswehr

Nato: Trotz Corona an mehr Verteidigungsausgaben festhalten

Berlin (dpa) – Hunderttausende Vertriebene in Syrien, Tausende frierende Migranten in der West-Türkei, verzweifelte Geflüchtete (…)

Große Mehrheit für verbindliches Rüstungsexportgesetz

Berlin (dpa) – Für ein Gesetz gegen Waffenlieferungen an Krieg führende Staaten, in Krisengebiete sowie an Länder außerhalb von (…)