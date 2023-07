Keine Millionen für Wasserstoffprojekte: Landkreis Wunsiedel geht andere Wege

Der Landkreis Wunsiedel setzt voll auf Wasserstoff als umweltfreundlichen Antrieb und Energiespeicher. Doch beim HyPerformer-Förderprogramm vom Bund ist der Landkreis leer ausgegangen. 15 Millionen Euro sind dem Fichtelgebirge damit entgangen.

Ein Schaden ist die Absage jedenfalls nicht, auch wenn die Millionen natürlich willkommen gewesen wären. Das ist aus der Antwort vom Klimaschutzmanager am Landratsamt Wunsiedel, Jürgen Kromer, herauszulesen. Der zeitliche Aufwand ist halt größer, denn jetzt muss die Wasserstoffmodellregion Fichtelgebirge andere Fördermöglichkeiten abklappern. Das betrifft beispielsweise den Elektrolyseur in Wunsiedel, der in wenigen Tagen endlich die Produktion aufnimmt. Einzelne Projekte stehen aber nicht vor dem Aus, bloß weil es mit HyPerformer nicht geklappt hat. Stattdessen setzt man auf ein Wasserstoffnetzwerk mit allen Gemeinden im Landkreis Wunsiedel. Und: Es wird auch an einem grenzübergreifenden Wasserstoffprojekt mit Tschechien gearbeitet, so Kromer.

Da dürfte dem Landkreis Wunsiedel ein neues Förderprogramm in Bayern entgegenkommen. Wie Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger nun mitteilt, ist das gezielt für Elektrolyseure vorgesehen, die grünen Wasserstoff produzieren. Insgesamt 150 Millionen Euro sind im Fördertopf für Elektrolyseure. Das Geld ist für deren Anschaffung und Anlagenbestandteile vorgesehen. Ab September könnten Interessenten die Förderung beantragen.