Keine Live-Musik: YourStage Festival auf 2023 verschoben

In der Pandemie mussten wir schon auf vieles verzichten. Unter anderem auf Live-Musik. In der Region hatten sich viele deshalb schon auf das YourStage Festival am 5. März in der Hofer Freiheitshalle gefreut. Musiker von hier dürfen sich dabei auf der großen Bühne präsentieren. Nun die Ernüchterung: Das Festival fällt dieses Jahr aus. Aus dem Rathaus heißt es, die geltenden Einschränkungen würden dem Festival mit drei Bühnen und einem bunten Rahmenprogramm den Charakter rauben. Bei der Organisation seien noch zu viele Fragen offen, es gebe jedoch keine wirkliche Planungssicherheit für die Kürze der Zeit. Eine Neuauflage soll es im Februar 2023 geben. Eure Tickets könnt ihr bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgeben.