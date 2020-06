Keine Kontaktbeschränkungen mehr: Das gilt in Thüringen ab heute

Wieder mehr Eigenverantwortung für die Bürger – das hatte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow vor mehr als zwei Wochen gefordert und damit eine bundesweite Debatte ausgelöst. Heute hebt das Bundesland die Kontaktbeschränkungen als erstes in Deutschland auf.

Damit gilt nur noch eine Empfehlung, sich nicht mit mehr als einem weiteren Haushalt oder zehn weiteren Menschen zu treffen. Auch mehr Einrichtungen dürfen in Thüringen wieder öffnen: Schwimm- und Freizeitbäder in geschlossenen Räumen, Thermen, Saunen und Kinos. Dorf- und Volksfeste können die Behörden in Einzelfällen genehmigen. Auch in anderen Bereichen gibt es weiter Einschränkungen: Diskotheken, Bordelle und Swingerclubs dürfen noch nicht öffnen. Theater und Orchester können erst ab Ende August wieder starten. Und die Maskenpflicht in Geschäften und Öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt.