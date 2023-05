Keine Hinweise auf absichtliche Brandstiftung nach Brand

Nach einem tödlichen Wohnungsbrand in Niederbayern haben die Ermittler bisher keine Hinweise auf eine absichtliche Brandstiftung. Ob das Feuer fahrlässig gelegt worden sein könnte oder ein technischer Defekt als Ursache infrage kommt, werde noch ermittelt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach dem Feuer am 28. April in einem Reihenhaus in Ergolding (Landkreis Landshut) hatten Einsatzkräfte einen toten Menschen aus der Wohnung geborgen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte es sich dabei um den 70 Jahre alten Bewohner der Wohnung gehandelt haben. Um die Identität des Toten zweifelsfrei festzustellen, müssten aber noch Untersuchungsergebnisse abgewartet werden, hieß es am Donnerstag. Die Todesursache blieb zunächst unklar.