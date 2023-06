Eichenprozessionsspinner, komplizierter Name und nervige Nebenwirkungen. Die Haare der Raupe bilden Brennhaare, die beim Menschen schwere allergische Reaktionen, Reizungen und sogar Asthmaanfälle auslösen können. Daher seht ihr öfter mal Bäume, die abgesperrt sind. Auch auf der Autobahn ist der Schmetterling jedes Jahr ein Problem. Die Autobahn GmbH lässt die Nester der Eichenprozessionsspinner absaugen. Das passiert in Oberfranken auf den Autobahnen 9, 70, 73 und 93. Der Fokus liegt auf Park- und Rastanlagen. Ein Beispiel aus der Euroherz-Region sind Maßnahmen zwischen den Anschlussstellen Pegnitz und Bad Berneck an der A9. Alle Maßnahmen sollen bis Ende Juli vorbei sein. Mit größeren Verkehrsbehinderungen rechnet die Autobahn GmbH nicht.