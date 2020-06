Keine Genehmigung: Festival Mediaval XIII wird verschoben

Das 13. Festival-Mediaval in Selb wird verschoben und soll nun vom 10 bis 12. September 2021 stattfinden. Laut Veranstalter haben die meisten Bands und Künstler, die in diesem Jahr hätten auftreten sollen, bereits ihre Teilnahme für das nächste Jahr zugesagt. Ganz verzichten muss man auf die Zeitreise ins Mittelalter in diesem Jahr aber nicht. Gemeinsam mit dem Verein Collis Clamat ist vom 4. bis 6. September unter Einhaltung der dann geltenden Hygiene- und Abstandsregeln auf dem Goldberg ein „Kultur-Biergarten“ mit Bühnen- und Gauklerprogramm sowie einer Marktebene mit ausgewählten Ständen geplant. Konzerte gibt es unter anderem von Corvus Corax, Poeta Magica, Winterstorm, Heiter bis Folkig und Luci van Org. Dafür gibt es derzeit 100 Tickets zum Preis von jeweils 49 Euro und zwar ausschließlich online … sollten im September mehr Besucher erlaubt sein, werde man das Kontingent aufstocken – im Falle einer Absage bekommt man sein Geld zurück, heißt es.

Hier bekommt ihr alle Infos zum Festival und wie ihr an die Tickets für den „Kultur-Biergarten“ kommt.