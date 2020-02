Keine Gefahr: Fliegerbombe im Landkreis Tirschenreuth aufgetaucht

Im zweiten Weltkrieg sind viele Bomben durch die Luft geflogen. Die, die nicht explodiert sind, liegen noch im Boden und tauchen häufig bei Bauarbeiten wieder auf. So ist das auch am Abend im Landkreis Tirschenreuth gewesen. In der Nähe von Lengenfeld ist ein Bagger auf eine solche Fliegerbombe gestoßen. Momentan geht die Polizei von keiner Gefahr für die Bevölkerung aus. Der Kampfmittelräumdienst soll sich die Bombe am Vormittag anschauen und dann über eine Entschärfung oder Sprengung entscheiden.