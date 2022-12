Keine Erbschaftssteuererhöhung durch die Hintertür: Hans-Peter Friedrich gegen Jahressteuergesetz 2022

Wer ein Haus, ein Grundstück oder eine Wohnung vererben möchte, muss künftig mit höheren Steuern dafür rechnen. Das befürchtet zumindest der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich. Grund ist das neue Jahressteuergesetz 2022. Das soll am ersten Januar 2023 in Kraft treten. Dadurch sollen Immobilien steuerlich höher bewertet werden – ohne, dass die Freibeträge entsprechend angepasst werden. Für diese Erbschaftssteuererhöhung durch die Hintertür gibt es keinen dringenden Grund, so Friedrich. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert deshalb in einem Antrag: Um die Steuererhöhung zu vermeiden, sollen die Freibeträge um 65 Prozent angehoben werden. In dieser Größenordnung sind in den vergangenen zehn Jahren die Immobilienwerte gestiegen, erklärt Friedrich. Der Bundestag will heute (DO) abschließend über das Jahressteuergesetz 2022 beraten.