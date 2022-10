Keine Einigung: Streit zwischen Sana Klinikum und ver.di geht weiter

Am Freitag vor einer Woche hat das Sana Klinikum in Hof den ersten Warnstreik in seiner Geschichte erlebt. 24 Stunden lang hat es dort nur eine Notversorgung gegeben. In dieser Woche hat das Sana Klinikum in Pegnitz nachgezogen. Zum Streik aufgerufen hatte die Gewerkschaft ver.di. Trotzdem hat es keine Einigung zwischen der Sana Kliniken AG und der Gewerkschaft gegeben. Sana hatte zwar sein Angebot ausgeweitet, dieses war scheinbar aber nicht genug. Der Personalvorstand fordert ver.di nun dazu auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und die Lage an den Krankenhäusern nicht durch weitere Arbeitskampfmaßnahmen zu verschärfen. ver.di fordert unter anderem eine deutliche Erhöhung der Arbeitsentgelte um 150 Euro monatlich und 8 Prozent bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Sana hatte dagegen eine Steigerung der Entgelttabellen um einen einheitlichen Sockel von 100 Euro und gleichzeitig eine Erhöhung der Entgelttabellen um weitere zwei Prozent und zum 1. September 2024 um weitere zwei Prozent vorgeschlagen.