Keine Corona-Maßnahmen mehr: Testzentren im Saale-Orla-Kreis schließen

Seit dem 01. März gibt’s in unseren Sendegebieten in Bayern, Sachsen und Thüringen fast keine Corona-Schutzmaßnahmen mehr. Aktuell müssen nur Besucher von Kliniken, Praxen und Pflegeheimen vorerst noch eine Maske tragen. Eine Testpflicht gibt es nicht mehr. Deswegen machen die Testzentren in der Euroherz-Region nach und nach dicht. Wie das Landratsamt mitteilt schließen jetzt auch im Saale-Orla-Kreis die Testzentren in Kirschkau, Pößneck, Schleiz und Tanna. Tests bekommt ihr im Landkreis ab sofort nur noch in der Stadt-Apotheke in Bad Lobenstein. Das geht ohne Termin, ihr müsst aber eine Gebühr zahlen.