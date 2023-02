Keine Angst: Bayern freuen sich auf Messi und Mbappé

Der FC Bayern fühlt sich bereit für einen großen Champions-League-Abend heute (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) gegen Paris Saint-Germain und Lionel Messi. Im Achtelfinal-Hinspiel im Pariser Prinzenpark wollen sich die Münchner eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in drei Wochen erarbeiten. Ganz Europa freue sich wieder auf die Champions League, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. PSG habe zwar Wahnsinnsspieler, aber er habe großes Vertrauen in die eigene Mannschaft.

Nach ihren Verletzungen kehrten Weltmeister Messi und Vize-Weltmeister Kylian Mbappé bei PSG wieder zurück. Zusammen mit Brasiliens Superstar Neymar bilden sie das Herzstück der Pariser Weltstar-Truppe. Man habe Respekt, aber keine Angst, sagte Salihamidzic. Im Vorjahr schieden die Bayern im Viertelfinale aus, Paris sogar schon im Achtelfinale. Nach dem Hinspiel am Dienstag fällt die Entscheidung über das Weiterkommen im Rückspiel am 8. März in München.