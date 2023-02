Kein Zukunftszentrum für Plauen: Bürgerbeteiligung verpasst?

Plauen und Leipzig bekommen also kein Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation. Den Zuschlag für das 200-Millionen-Euro-Projekt soll Halle erhalten. Plauen und Leipzig hatten viel Herzblut in die Bewerbung gesteckt und zum Beispiel einen Zukunftszug präsentiert, der durch Europa touren sollte.

Woran hat es also gelegen? Der Plauener Verein Colorido, der sich für eine weltoffene Gesellschaft und gegen Rassismus einsetzt, war bei einigen Veranstaltungen in der Bewerbungsphase dabei. Und meint, die Antwort zu kennen: Im Gegensatz zu Halle hat Plauen seine Bürger beim Bewerbungsprozess nicht mitgenommen. Oft war da viel rückwärtiger, exklusiver Pathos, statt gemeinsam kritisch-konstruktiven Zukunftssinn zu spüren, heißt es in einem Statement des Vereins in den sozialen Medien. Der Colorido e.V. hofft, dass die Stadt Plauen daraus lernt. Plauen hätte die vielen Vorzüge, die Kultur und das Engagement der Bürger vor Ort herausarbeiten können. Der Verein zeigt sich gesprächsbereit.