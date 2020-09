Kein weiterer Infizierter bei Tests in Garmisch gefunden

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) – Aufatmen in Garmisch-Partenkirchen: Die Massentests nach der Kneipentour einer mit dem Coronavirus infizierten 26-Jährigen haben kein weiteres positives Ergebnis erbracht. Zu den drei bekannten Fällen sei keiner hinzugekommen, teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Zuletzt hatten noch rund 300 Testergebnisse ausgestanden. Vier neue Infektionen, die am Mittwoch im Landkreis registriert wurden, stehen der Behörde zufolge in keinem Zusammenhang mit dem Geschehen im Nachtleben. Die 26-Jährige war vergangene Woche trotz Krankheitssymptomen und Quarantäneauflage durch Bars gezogen.

Die US-Amerikanerin arbeitet als Zivilangestellte in einem Hotel für US-Soldaten und deren Familien. Die Unterkunft wurde für zwei Wochen geschlossen, nachdem mehrere Beschäftigte positiv getestet worden waren. Ob die junge Frau die insgesamt 28 Menschen allerdings wirklich angesteckt hat oder es andere Quellen gibt, ist weiter unklar. Bei einem entsprechenden Zusammenhang droht der Frau ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen Quarantäneauflagen. Zudem ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte das Verhalten der Frau «besonders rücksichtslos» genannt. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach von einem «Musterfall für Unvernunft». Rund 1000 Menschen waren dem Aufruf des Landkatsamts gefolgt, sich testen zu lassen, sofern sie am fraglichen Wochenende ebenfalls im überschaubaren Nachtleben der Marktgemeinde untewegs gewesen waren.