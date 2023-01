Kein „Weiter so“: Theologin fordert in Hof Reformen von der katholischen Kirche

Ein „Weiter so“ ist keine Option. Beim Neujahrsempfang des Erzbistums Bamberg in der Hofer Freiheitshalle hat Theologin Ursula Nothelle-Wildfeuer Missstände in der Kirche angesprochen. Die Kirche braucht laut der Theologin von der Universität Freiburg Reformen auf allen Ebenen. Die Kirche müsse missionarisch, authentisch und geschwisterlich sein. Nothelle-Wildfeuer hat auch betont, dass sich Fragen nicht verbieten oder unterbinden lassen. Dabei hat sie auf die Diskussion über den Zugang von Frauen zu Weiheämtern verwiesen.

Unter anderem die dramatisch sinkenden Zahlen der Messbesucher, Priester, Seelsorger ziehen zudem einen massiven Umgestaltungsdruck nach sich. Taufen, kirchliche Trauungen und Beerdigungen gelten heute oft nur noch als kultureller und brauchtumsbezogener Rahmen für entsprechende Feste, so Nothelle-Wildfeuer.

Weihbischof und Diözesanadministrator Herwig Gössl hat in seiner Begrüßung gesagt: Bei aller Notwendigkeit, Missstände zu kritisieren und zu verhindern, sei Kirche mehr als die Summe des menschlichen Fehlverhaltens.

Der Neujahrsempfang mit zahlreichen Gästen aus Kirche, Gesellschaft, Politik und Kultur hat nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattgefunden.

Foto: Weihbischof und Diözesanadministrator Herwig Gössl