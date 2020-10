Dass frisches Wasser aus dem Hahn kommt, ist für uns selbstverständlich. Die Menschen in Sparneck müssen heute allerdings ein paar Stunden darauf verzichten. Wegen Arbeiten an den Wasserrohren läuft von 8 Uhr bis etwa 16 Uhr kein Wasser. Der Markt Sparneck empfiehlt, sich am besten heute Morgen ein paar Vorräte anzulegen. Außerdem bittet er darum, während der Wasserabsperrung alle Hähne geschlossen zu halten, damit es keine Probleme gibt, wenn das Wasser wieder losläuft.