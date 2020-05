Kein Wandermarathon: Der Erfolgsevent hätte morgen stattfinden sollen

Eigentlich hätte dieses Wochenende eine der Großveranstaltungen in Oberfranken steigen sollen – der Frankenwald-Wandermarathon. Der ist sehr begehrt – wenn es die 660 Tickets online zu buchen gibt, sind sie jedesmal innerhalb von Sekunden weg. Heuer ist der Wandermarathon wegen Corona abgesagt und es gibt auch keinen Online-Ersatz. Das teilt die Touristinformation Frankenwald mit. Den Frankenwald-Wandermarathon machen die vielen Stationen und Aktionen attraktiv, sagen die Veranstalter, das könne man online nicht ersetzen. Begegnungen und Gespräche, die den beliebten Wandermarathon ausmachen, seien online gar nicht möglich. Also steigt der Wandermarathon 2021 – am 15. Mai. Die gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.