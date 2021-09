Kein Startelf-Debüt für Sabitzer: Fürth mit Green

Fürth (dpa) – Neuzugang Marcel Sabitzer muss weiter auf sein Startelf-Debüt beim FC Bayern München warten. Der 27 Jahre alte österreichische Fußball-Nationalspieler musste am Freitag zum Auftakt des 6. Bundesliga-Spieltags bei der Auswärtspartie des deutschen Rekordmeisters gegen die SpVgg Greuther Fürth zunächst wieder auf der Bank Platz nehmen.

Trainer Julian Nagelsmann verzichtete in seiner Anfangsformation in der Partie beim noch sieglosen Aufsteiger und Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth auch auf Serge Gnabry und Jamal Musiala, die nach Trainingspausen aber wieder fit sind. Nagelsmann will die beiden Nationalspieler mit «100 Prozent Fitness» im nächsten Champions-League-Spiel der Münchner am Mittwoch gegen Dynamo Kiew dabei haben.

Fürths Trainer Stefan Leitl bietet den früheren Münchner Julian Green anstatt Cedric Itten in der Startelf auf. Der Coach der Fürther, die vier Niederlagen in den bisherigen fünf Spiele kassierten und ein Remis erreichten, hatte bereits von der «größten Herausforderung» gesprochen. «Eine der besten Mannschaften der Welt spielt hier bei uns», hatte er mit Blick auf die Partie vor 11.730 Zuschauern im ausverkauften Ronhof gesagt. Den Fürthern glückte in bislang 19 Bundesliga-Heimspielen noch kein Sieg.

© dpa-infocom, dpa:210924-99-349672/2