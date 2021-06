Kein Smartphone?: So könnt ihr trotzdem die Luca App nutzen

Es gibt sie noch, die Menschen, die kein Smartphone haben. Dementsprechend sieht es für die schwierig aus, wenn es um den digitalen Impfpass oder die Luca App zur Kontaktnachverfolgung geht.

In Hof und im Landkreis Wunsiedel gibt’s zumindest in Sachen Luca App eine Alternative: Einen Luca Schlüsselanhänger. Mit dem könnt ihr auch in Cafés, Schwimmbädern und Co. einchecken, ohne dass ihr die App auf dem Smartphone braucht. Wie das Stadtmarketing Hof mitteilt, gibt’s den Schlüsselanhänger ab sofort kostenlos über die Verwaltung der Freiheitshalle. Dazu müsst ihr nur eine Mail senden an info@freiheitshalle.de.

Vom Landratsamt Wunsiedel im Fichtelgebirge werden die Schlüsselanhänger kostenfrei zur Verfügung gestellt und liegen ab sofort in den Rathäusern und Touristinformationen der Gemeinden bereit. Zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit im Landratsamt Schlüsselanhänger abzuholen.