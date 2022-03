Deutschlands Handballer haben im ersten Länderspiel nach der chaotischen Corona-EM keinen Sieg landen können.

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason kam vor 2468 Zuschauern in Gummersbach gegen Ungarn nur zu einem 31:31 (17:16). Beste Werfer für die DHB-Auswahl waren die Rückraumspieler Fabian Wiede mit neun Toren und Julius Kühn (5). Am Sonntag (17.15 Uhr) stehen sich beide Mannschaften in Kassel erneut gegenüber.