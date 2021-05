Die Selber müssen das zweite Jahr in Folge auf ihr Wiesenfest verzichten. Fahrgeschäfte, Bierzeltgarnituren und feiernde Menschen werden wir auf dem Goldberg also nicht sehen. Eine Tradition wird trotzdem beibehalten. Reinhard Wiedenbeck hat auch dieses Jahr seine Wiesenfestabzeichen angefertigt. Selbs Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch hat den Entwurf gestern offiziell vorgestellt. Die Abzeichen könnt ihr dann in der Tourist-Info kaufen.