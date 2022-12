Kein Regional- und Schulbusverkehr ab Freitag? Bietergemeinschaft Bus kündigt Verkehrsvertrag

Das kommt kurzfristig: Wie der Vogtlandkreis am Abend mitteilt, fahren aller Wahrscheinlichkeit nach morgen im Vogtland KEINE Regional- oder Schulbusse. Die Bietergemeinschaft Bus hat demnach den Verkehrsvertrag mit Ablauf des 8. Dezember außerordentlich gekündigt. Landrat Thomas Hennig nennt die kurzfristige Entscheidung in einer Mitteilung verantwortungslos und nicht nachvollziehbar. Der Zweckverband ÖPNV Vogtland will weiter mit der Bietergemeinschaft im Gespräch bleiben, um eine Einigung zu erreichen.

Sollten morgen wie erwartet keine Busse im Vogtland fahren, gibt es aufgrund der Kurzfristigkeit auch keinen Ersatz, schreibt der Vogtlandkreis.

Nachfolgende Verkehrsleistungen können im Verkehrsverbund Vogtland weiterhin genutzt werden:

Freigestellter Schülerverkehr

Dieser wird mittels Taxiunternehmen gewährleistet und kann aufrechterhalten werden. Eltern von Kindern, die vom Taxi in einen Linien- oder Schulbus übergehen, werden gebeten Alternativen zu suchen.

Stadtverkehr Plauen | Plauener Straßenbahn GmbH

– Stadtbuslinie A sowie Ax

– Straßenbahnlinien 1, 2, 3, 4, 5 und 6

– Nachtbuslinien N1, N2, N3, N4 und N22

– Anruf-Linien-Taxi A1, A2 und A3

Alle Leistungen von Eisenbahnunternehmen:

– vogtlandbahn RB 1, RB 2, RB 4 und RB 5

– Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) RE 3

– Erfurter Bahn RB 13

Verbundübergreifende Buslinien der folgenden Busunternehmen:

– PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz & RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH | Buslinien: 1, 2, 36 und 81

– Regionalverkehr Westsachsen GmbH | Buslinien: 146, 162 und 181

– Regionalverkehr Erzgebirge GmbH | Buslinie: 385

– KomBus GmbH | Buslinie: 143 und 163