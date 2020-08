Kein Regen in Sicht: Regierung von Oberfranken lässt erneut Luftbeobachter fliegen

Die hochsommerlichen Temperaturen lassen die Waldbrandgefahr in der Region in den nächsten Tagen wieder nach oben schnellen. Weil auch kein Regen in Sicht ist, lässt die Regierung von Oberfranken auch an diesem Wochenende (SA) wieder einen Hubschrauber mit einem Luftbeobachter über die oberfränkischen Wälder fliegen. Der soll soll die besonders gefährdeten Gebiete vom Hubschrauber aus beobachten und Alarm schlagen, wenn er ein Feuer entdeckt. Außerdem weist die Behörde darauf hin, dass alle Menschen im Wald und in der Nähe von Wäldern äußerst vorsichtig sein sollen. Feuer ist sowieso tabu. Aber auch heißgelaufene Fahrzeugteile oder Glasscherben können Waldbrände verursachen.