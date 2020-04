Sie locken jedes Jahr Radsportfans raus in die Natur: Die Lamilux CI Classics. In diesem Jahr fallen sie aber aus. Die Organisatoren haben sich dazu entschieden, das Event im Mai wegen des Corona-Virus abzusagen, heißt es in einer Mitteilung. Im kommenden Jahr soll die Veranstaltung aber wieder wie geplant stattfinden.

Auch der traditionelle Kornberg Bikeday am 4. Oktober ist weiter geplant. Hier wollen die Veranstalter kurzfristig entscheiden, heißt es weiter.