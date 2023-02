Jakob ist fertig. Der Schneemann in Bischofsgrün misst stolze 10 Meter 80. Ein Rekord ist das zwar nicht, aber die Bischofsgrüner sind natürlich trotzdem stolz auf ihren Jakob. Für die Fichtelgebirgsgemeinde ein absolutes Aushängeschild, er ist in ganz Bayern bekannt. Seit 1985 wird der Jakob jedes Jahr gebaut. Mittlerweile ist es zur Tradition für die Faschingszeit geworden. Am Rosenmontag ist dann wie üblich das Schneemannfest in Bischofsgrün rund um den Schneemann.