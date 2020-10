Kein Liftbetrieb am Kornberg

Der Skilift am Großen Kornberg wird in diesem Winter nicht laufen – das liegt aber nicht am fehlenden Schnee. Vielmehr hat der Landkreis Hof gemeinsam mit dem Zweckverband Naherholungs- und Tourismusgebiet Großer Kornberg entschieden, den Liftbetrieb wegen den laufenden Baumaßnahmen und der aktuellen Corona-Situation, die langfristiges Planen erschweren, auszusetzen. Man habe sich die Entscheidung vor allem mit Blick auf die vielen Kinder der umliegenden Gemeinden, die jedes Jahr die Skischule am Kornberg besuchen oder mit ihren Eltern zum Ski fahren kommen, nicht leicht gemacht, so der Geschäftsführer des Zweckverbandes, Stefan Krippendorf. Im Winter 2021 soll der Skibetrieb am Kornberg dann wieder wie gewohnt laufen.