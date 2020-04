Kein hundertprozentiger Schutz durch genähte Masken

Weng (dpa/lby) – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder prognostiziert im Kampf gegen das Coronavirus in Deutschland auf lange (…)

Söder: Brauchen in Deutschland Milliarden Masken

Söder besucht Schutzmasken-Produktion in Niederbayern

Ingolstadt/Neckarsulm (dpa) – Der Autobauer Audi will Krankenhäuser, Pflegeheime und Sozialeinrichtungen mit fünf Millionen Euro (…)

Linde fährt Sonderschichten bei Sauerstoff-Produktion

Pullach (dpa) – Der Gasehersteller Linde hat die Produktion von medizinischem Sauerstoff in Flaschen in Deutschland und in Europa (…)