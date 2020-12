Kein Gottesdienst im Nürnberger Stadion am Heiligen Abend

Nürnberg (dpa/lby) – Ein im Nürnberger Max-Morlock-Stadion geplanter ökumenischer Weihnachtsgottesdienst am 24. Dezember ist abgesagt. Die katholische und die evangelische Kirche in Nürnberg teilten am Mittwoch mit, das Vorhaben könne wegen der hohen Infektionszahlen im Raum Nürnberg nicht weiter vorangetrieben werden. Geplant war, am Nachmittag des 24. Dezember einen Gottesdienst mit 5000 bis 6000 Gläubigen beider Konfessionen zu feiern – und auf dem großzügigen Stadion-Areal dennoch ausreichend Abstand zum Schutz vor Corona-Infektionen einhalten zu können. Man habe es als vernünftig erachtet, die Veranstaltung jetzt schon abzusagen, damit Gläubige sich nach alternativen kirchlichen Angeboten für den Heiligen Abend umsehen können.