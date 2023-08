„Kein Gewerbegebiet in Draisendorf“: Offener Brief an Bürgermeister Schnabel

In Draisendorf bei Regnitzlosau soll ein neues großes Gewerbegebiet entstehen. Die Bürger haben ihre Kritik dazu bereits geäußert. Sie befürchten eine Lärmbelästigung und schädliche Emissionen. Jetzt meldet sich auch der Regnitzlosauer Umweltaktivist Udo Benker-Wienands zu Wort. In einem offenen Brief wendet er sich an den Gemeinderat in Regnitzlosau und an Bürgermeister Jürgen Schnabel.

In seinem Brief verweist Udo Benker-Wienands auf die angestrebten Flächenverbrauchsziele des Freistaats Bayern. Ziel sei es, den Flächenverbrauch künftig möglichst auf 5 Hektar pro Tag zu senken. Der Flächenverbrauch durch das Gewerbegebiet in Draisendorf würde dieses Ziel aber drastisch überschreiten. Udo Benker-Wienands befürchtet durch die Flächenversiegelung auch schlimme Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und die Biodiversität in der Region. Seine dringende Bitte an die Gemeinde Regnitzlosau: Die Pläne für eine weitere Versiegelung unserer Landschaft und der damit verbundenen Zerstörung von Natur- und Landwirtschaftsflächen fallen zu lassen.